Путин начал переговоры по Украине с лидерами африканских стран

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Президент России Владимир Путин начал переговоры с представителями африканских государств в Константиновском дворце Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

Ранее туда прибыли главы шести стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в РФ без охраны и пула журналистов. Самолет с ними не получил разрешения на доступ в воздушное пространство Венгрии.

Известно, что о состоявшихся переговорах расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне делегация побывала в Киеве. Представители африканских стран ищут пути мирного урегулирования ситуации на Украине.

Комментируя дальнейшие планы делегации посетить Россию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в этом логики, однако принимает это решение.

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