Посольство России в Боготе назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск

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Посольство России в Колумбии назвало безрассудной поездку трех колумбийцев, раненных в результате ракетного удара в Краматорске ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

"С тяжелым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный военно-логистический центр, – не самое подходящее место для дегустации украинской кухни. Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией", – заявили в дипмиссии.

Посольство посоветовало гражданам не посещать территории и места боевых действий.

Сообщается, что пострадавшие колумбийцы собирали в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины. Они находились рядом с местом взрыва и получили легкие травмы.

Президент Колумбии Густаво Петро уже распорядился направить России ноту протеста в связи с ранением трех граждан его страны в Краматорске.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на украинские заявления, которые обвиняли Россию в гибели мирных граждан в Краматорске после ракетного удара, подчеркнул, что ВС РФ наносит удары по объектам, которые каким-либо образом связаны с военной инфраструктурой, и не атакует гражданскую инфраструктуру.

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали ракетным ударом в Краматорске американских наемников. По его словам, среди погибших американцев были как военные советники, так и участники боевых действий.





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