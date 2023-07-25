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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.

Сирены звучат в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога объявлена и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удары возмездия по объектам в Одессе, где Вооруженные силы Украины готовили теракты против РФ с применением безэкипажных катеров. ВС РФ также ликвидировали объекты топливной инфраструктуры, которые обеспечивали украинских бойцов горючим.

Представители Вооруженных сил Украины впоследствии подтвердили повреждение портовой инфраструктуры в одном из украинских портов в Одесской области.

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе