Кадыров рассказал о попытках ВСУ продвинуться на клещеевском направлении

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Попытки украинских войск продвинуться вперед на клещеевском направлении оказываются безуспешными. Так происходит, в том числе, благодаря работе российских артиллеристов. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"И снова возвращаемся к фронтовым сводкам с клещеевского направления. Тактика ВСУ остается прежней – при поддержке техники они все еще стараются упрямо продвинуться хоть на небольшое расстояние. Успеха такая тактика им не приносит, но более бодрой работы прибавляет нашим артиллеристам", – рассказал Кадыров.

Также глава Чеченской республики опубликовал кадры, на которых видны горящая техника и украинские штурмовики. Их движение вперед остановил спецназ "Ахмат" совместно с бойцами 4-й бригады армейского корпуса под руководством боевого генерала Апты Алаудинова.

"Вот такой логический конец ждет тех, кто решил бороться за западные ценности. Они сами выбрали этот исход для себя, хотя шанс сохранить свои жизни мы им даем", – подчеркнул Кадыров.

Ранее Кадыров сообщал о большом скоплении солдат и техники ВСУ у Орехова. Кадыров отметил работу подразделения БПЛА батальона "Юг-Ахмат". По его словам, на счету бойцов десятки единиц уничтоженной техники противника. Помимо этого он сообщил, что бойцы ВСУ несут тяжелые потери на ореховом направлении.