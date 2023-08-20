Кадыров заявил о большом скоплении солдат и техники ВСУ у Орехова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили много иностранной боевой техники и военных на ореховское направление. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все атаки ВСУ отбиваются успешно. Кадыров отметил работу подразделения БПЛА батальона "Юг-Ахмат". По его словам, на счету бойцов десятки единиц уничтоженной техники противника.

Ранее Кадыров сообщил, что ВСУ несут значительные потери на ореховском направлении. По приблизительным данным, потери Киева там составили больше тысячи человек, и эта цифра продолжает стремительно расти, уточнил он.

Также глава Чечни заявил, что в мирных переговорах с Украиной нет смысла. По его мнению, они необходимы лишь находящимся в бедственном положении западным государствам, рассчитывающих втянуть Москву в долгий процесс обсуждения.

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