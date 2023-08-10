Кадыров заявил о значительных потерях украинской армии на ореховском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Вооруженные силы Украины несут значительные потери на ореховском направлении, сообщает RT.

По его словам, речь идет об одном из самых сложных участков на всей линии фронта. Кадыров отметил, что ВСУ почти каждый день пытаются продвинуться на ореховском направлении, но сталкиваются с серьезным сопротивлением.

По приблизительным данным, потери Киева на этом направлении составили больше тысячи человек, и эта цифра продолжает стремительно расти.

Ранее глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери в зоне спецоперации из-за российских мин. По словам военного, украинские саперы часто подвергаются обстрелам. Многие из них были убиты или серьезно ранены в первые несколько недель контрнаступления.

По данным Госдепартамента США, заминированная площадь на Украине составляет примерно половину от всей территории Германии. По словам Фрейдинга, подобное обстоятельство также нарушило военный принцип действий НАТО, при котором военные видели возможным при столкновении с минами обойти их.

ВСУ стали атаковать на ореховском направлении