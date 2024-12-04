Сергей Собянин рассказал про рекордное количество вакансий в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве насчитывается полмиллиона заявок от работодателей без отклика, 70% которых относится к рабочим специальностям. Об этом рассказал Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

"Нехватка специалистов огромная", – сказал мэр.

Как отметил Собянин, для роста экономики необходимы квалифицированные кадры. При этом сегодня в столице две трети студентов учатся в вузах, и лишь треть – в колледже. Власти уже увеличили места в колледжах в два раза, приблизив их число к 500 тысячам мест.

Между тем дефицит трудовых кадров в столице, который к 2030 году может достигнуть 1 миллиона человек, является одной из главных проблем экономики. По словам Собянина, данную проблему нужно решать "не только за счет мигрантов, но и за счет повышения производительности труда, историй с демографией, образованием, подготовкой кадров".