Путин заявил, что в РФ не хватает рабочих рук

Фото: 123RF/saianoo

В России работают все производства, но существует нехватка рабочих рук. Об этом в ходе XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил Владимир Путин.

"У нас безработица – 2,4%. Все предприятия работают, рабочих рук не хватает. Конечно, нужно обеспечить инвестиционный процесс – в целом нам это удалось", – отметил президент.

В начале декабря Путин также заявлял, что в России фактически отсутствует безработица. По словам главы государства, ее уровень в стране сейчас минимальный. Однако, как он утверждает, основная проблема государства заключается в нехватке рабочих рук, а ее решение связано с внедрением новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Об этой проблеме также говорил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. По его словам, на российском рынке зафиксирован избыток гуманитариев и дефицит на предприятиях специалистов инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Он отметил, что не хватает примерно 400 тысяч человек.