В Госдуме заявили о дефиците кадров на предприятиях

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Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил о нехватке кадров на российских предприятиях. Об этом он сообщил на "правительственном часе", который изучает необходимость улучшения среднего профессионального образования, передает "Интерфакс".

"Данностью является избыток гуманитариев и дефицит специалистов инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия", – отметил Морозов.

По его словам, не хватает примерно 400 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин назвал одной из основных проблем московской и российской экономики дефицит трудовых ресурсов. В ближайшие пять лет он может достигнуть миллиона человек, а сейчас не хватает около 500 тысяч сотрудников.

Эту проблему надо решать не только за счет привлечения мигрантов, но и с помощью повышения производительности труда, решения вопросов демографии, образования и подготовки кадров, объяснил мэр.

