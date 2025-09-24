Эксперт Айвар: сотрудника могут наказать за испорченную еду в офисе по Трудовому кодексу

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Работодатель может наказать сотрудника за оставленную в офисе испорченную еду. Однако сделать это возможно только в рамках Трудового кодекса России, рассказала News.ru представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека Москвы доктор юридических наук Людмила Айвар.

"Трудовой кодекс России (статья 192) знает всего три вида дисциплинарных мер: замечание, выговор и увольнение. Но уволить сразу за котлеты работодатель не вправе – это будет незаконно", – уточнила она.

В данном случае, по словам эксперта, возможны два сценария. Работодатель за испорченную еду может вынести замечание или выговор. Только при повторном нарушении может последовать увольнение за систематическое несоблюдение дисциплины. Однако для этого потребуются доказательства, например жалобы коллег.

"Суды обычно стоят на стороне работников: одного тухлого бутерброда недостаточно, чтобы лишиться работы. Поэтому работодателям проще вести профилактику и прописывать санитарные правила в локальных актах, чем превращать споры о холодильнике в судебный процесс", – добавила Айвар.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что делать, если руководитель не отпускает на обед. Он отметил, что у сотрудника должно быть время на перерыв от получаса до двух часов, которое не включается в рабочее. Отказ в обеде обязывает руководителя оплатить это время, указал эксперт.

