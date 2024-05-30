Reuters: Франция не намерена приглашать РФ на юбилей высадки в Нормандии

Фото: ТАСС/Zuma/Artur Widak

Париж не планирует приглашать российских представителей на праздник по случаю 80-летнего юбилея высадки в Нормандии 6 июня 1944 года, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

Мероприятие должно состояться на следующей неделе. В материале говорится, что союзники Франции обеспокоены возможностью присутствия российской делегации. Издание утверждает, что РФ не приглашают из-за проведения спецоперации на Украине.

Ранее директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что российско-французские отношения переживают глубочайший кризис, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны.

Он указал на то, что все основные механизмы межгосударственного взаимодействия – в политической и экономической сферах, в области культуры, образования, спорта – были заблокированы по инициативе Парижа.

