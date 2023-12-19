"Москвариум" отправил 200 рыб пострадавшему от стихии аквариуму-музею Севастополя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" подарил больше 200 рыб Севастопольскому морскому аквариуму-музею, где во время шторма погибли около 700–800 животных, сообщает ТАСС.

По словам главы биологической службы "Москвариума" Ирины Мейнцер, из Москвы в Севастополь отправился автобус, который доставит в севастопольский аквариум восемь видов рыб. Они помогут коллегам из Севастополя восстановить коллекцию погибших пресноводных животных.

"Мы находимся на постоянной связи с сотрудниками севастопольского аквариума и готовы оказывать им необходимую помощь, если она потребуется", – добавила она.

Перед отправкой рыб упаковали в специальные емкости для перевозки с достаточным количеством кислорода и поместили в специальные контейнеры, которые помогают сохранить тепло.

Ранее сообщалось, что "Москвариум" готов принять обитателей севастопольского аквариума, пострадавших во время шторма. По словам Ирины Мейнцер, условия позволяют приютить всех рыб и животных из музея Севастополя.

В результате сильного шторма в Крыму в аквариуме Севастополя погибли до 800 животных. Среди них – черный паку, рыба-нож, нотоптерусы, пираньи и другие представители морского мира.

"Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб