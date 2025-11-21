Форма поиска по сайту

21 ноября, 17:36

Предвещающего катаклизмы трехметрового сельдяного короля вынесло на берег Австралии

Фото: theguardian.com/Tony Cheesman

Редкого сельдяного короля вынесло на пляж в австралийском штате Тасмания, сообщает The Guardian.

Находку обнаружил местный житель Томи Чисман, когда выгуливал собаку. Изначально мужчина заметил скопление чаек, летающих вокруг чего-то серебристого. Подойдя ближе, он понял, что это переливающаяся на солнце трехметровая рыба с плавниками, похожими на веера.

Спустя время профессор из Университета Маккуори подтвердил, что это сельдяной король. Такие рыбы обычно обитают на глубине более 900 метров и редко поднимаются к поверхности. В японском фольклоре их считают вестниками морского бога, предвещающими катаклизмы.

Чисман, узнав об этом, не насторожился, поскольку день, в который он нашел рыбу, прошел, по его словам, хорошо.

В свою очередь, японский геолог Киеси Вадацуми предположил, что сельдяные короли могут быть чувствительны к движениям тектонических плит из-за своего обитания близко к морскому дну. Это, по его мнению, позволяет им "предсказывать" стихийные бедствия.

Ранее на пляже в британской деревне Пембри была найдена гигантская туша неизвестного существа. По данным СМИ, оно могло быть китом. Туша появилась на берегу ночью.

Морские биологи начали исследование останков, чтобы установить вид и причины смерти. Существо, предварительно, могло погибнуть из-за болезни, недоедания или загрязнения океана.

животныеза рубежом

