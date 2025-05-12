Губернатор Белгородской области Гладков призвал пресекать аферы с компенсациями за машины

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил местным администрациям ужесточить контроль за сохранностью автомобилей граждан в приграничных территориях и пресекать случаи мошеннического оформления компенсаций за мнимые повреждения транспортных средств от обстрелов. Об этом он рассказал в ходе совещания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор рассказал, что лично сталкивался с разговорами родственников, которые намеренно оставляли старые автомобили под возможные обстрелы, надеясь получить компенсацию за непригодный к использованию транспорт. В связи с этим он поручил организовать подомовые обходы с требованием обеспечить сохранность личного автотранспорта в гараже.

Он также обратил внимание на появившиеся в интернете призывы к переселению граждан, аргументируемые тем, что после окончания боевых действий они якобы останутся в старом жилье. Глава региона отметил, что в некоторых населенных пунктах уже формируются группы, пытающиеся незаконно получить государственные выплаты.

Губернатор привел пример, когда местные жители представили обнаруженный беспилотник как подтверждение повреждения их транспортного средства обстрелом.

Гладков предупредил, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность, и подчеркнул: несмотря на готовность помогать пострадавшим, попытки мошенничества будут пресекаться. Все подобные инциденты должны документироваться и передаваться правоохранителям.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули трех москвичей под предлогом выплат и наборов к 9 Мая. В одном из случаев пенсионера обманули мнимыми праздничными выплатами. После этого мужчину стали запугивать тем, что неизвестные пытаются через его имя отправить деньги на ВСУ. В результате пострадавший лишился 2,4 миллиона рублей.