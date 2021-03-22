В Москве получить справку о правах на жилье с 1 апреля можно будет только онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 апреля получить справку о правах на жилье в Москве можно будет только в электронном формате, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что эта услуга предоставлялась в электронном и бумажном виде с 2014 года.
Он отметил, что услуга стала самой популярной в департаменте городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах. Москвичи могут получить необходимые документы для операций с недвижимостью.
"В 2020 году за услугой обратились более 35 тысяч раз, а каждый десятый заявитель использовал электронный формат", – приводятся в материале слова Ефимова.
Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней без учета срока приостановки работы над заявлением. В итоге пользователь получает:
Кроме того, москвичам стали доступны дистанционные видеоконсультации со специалистами центров "Мои документы" по различным услугам социальной направленности. Сервис пока запущен в экспериментальном режиме, поэтому его расширение на вопросы, не связанные с социальной сферой, будет зависеть от того, какую популярность он найдет у граждан.
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