В Москве получить справку о правах на жилье с 1 апреля можно будет только онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 апреля получить справку о правах на жилье в Москве можно будет только в электронном формате, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что эта услуга предоставлялась в электронном и бумажном виде с 2014 года.

Он отметил, что услуга стала самой популярной в департаменте городского имущества в имущественно-земельной и жилищной сферах. Москвичи могут получить необходимые документы для операций с недвижимостью.

"В 2020 году за услугой обратились более 35 тысяч раз, а каждый десятый заявитель использовал электронный формат", – приводятся в материале слова Ефимова.

Услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней без учета срока приостановки работы над заявлением. В итоге пользователь получает:



справку о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда;

расширенную справку о зарегистрированных по состоянию на 31 января 1998 года правах на объект жилищного фонда (с указанием реквизитов правоустанавливающих документов);

справку о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31 января 1998 года;

справку о переходе прав на объект жилищного фонда до 31 января 1998 года;

справку об участии до 31 января 1998 года в приватизации объекта жилищного фонда;

архивную копию (в личный кабинет на портале mos.ru будет направлено уведомление о готовности архивной копии. Получить документ физлица смогут в центре "Мои документы", а юрлица – в офисе службы одного окна департамента городского имущества);

уведомление об изменении информации.

Ранее сообщалось, что в центрах госуслуг "Мои документы" при покупке недвижимости можно оформить все документы в рамках жизненной ситуации "Приобретение жилья". В центре госуслуг можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, информацию о техническом учете и данные о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда.

Кроме того, москвичам стали доступны дистанционные видеоконсультации со специалистами центров "Мои документы" по различным услугам социальной направленности. Сервис пока запущен в экспериментальном режиме, поэтому его расширение на вопросы, не связанные с социальной сферой, будет зависеть от того, какую популярность он найдет у граждан.