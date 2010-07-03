Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Эксперты рассказали, как обезопасить себя при сдаче жилья. По их словам, мошенники притворяются порядочными квартирантами, усыпляют бдительность собственников и продают жилье по поддельным документам.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты", квартиранты пострадавшей москвички Ольги Константиновой воспользовались доверенностью, которую получили якобы для узаконивания перепланировки при ремонте. Иногда чужую недвижимость продают и без настоящей доверенности собственника: сами подделывают нотариальную.

Гендиректор юридической компании "Центр гражданского права" Александра Бродельщикова рассказал о признаках, характерных для квартиросъемщиков-аферистов. В первую очередь они стараются не показывать свои документы и отказываются предоставлять их копии. Кроме того, они отказываются от оформления письменного договора аренды.

Порой они мало интересуются квартирой, инфраструктурой района, местоположением, соседями. Псевдоарендаторы не будут перевозить в чужую квартиру много вещей, поскольку жить здесь долго не собираются. Чтобы усыпить бдительность, они могут предложить оплату на несколько месяцев вперед.

Чтобы обезопасить себя, нужно проверять арендаторов: их паспорта и другие удостоверяющие личность документы, спрашивать место работы или учебы. В идеале – попросить показать трудовой договор или договор об оказании образовательных услуг, а также справку о доходах.

Периодически стоит приходить в квартиру. Расспрашивать о ней и о жильцах можно соседей. Пару раз в месяц необходимо просматривать сайты недвижимости, чтобы быстро узнать о возможных планах квартирантов-мошенников.

Ведущий эксперт агентства недвижимости Сергей Тихонов Century 21 Vesta рекомендует поставить "маячок" в Росреестр на возможные противоправные действия в отношении квартиры.

Если квартиру продали, покупателей придется выселять через суд, предупреждает заместитель заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и страхования Финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Покупателям гендиректор сервиса "Право требования" Анна Комракова советует никогда не приобретать квартиру по доверенности. При покупке недвижимости договор купли-продажи нужно заверять у нотариуса.

Во всех расчетах лучше использовать банковский аккредитив, а не наличные деньги. Тогда банк дополнительно проверит получателя платежа.