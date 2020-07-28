Москвичам объяснили процесс оформления жилья в центре госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В центрах госуслуг "Мои документы" при покупке недвижимости можно оформить все документы в рамках жизненной ситуации "Приобретение жилья", говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе комплекса социального развития города рассказали, что для получения услуги достаточно обратиться в любой ближайший центр госуслуг. Там можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости, получить информацию о техническом учете и данные о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда.

Кроме того, горожанам предоставят информацию жилищного учета и сведения по распределению материнским капиталом, также специалисты подготовят документы по государственному кадастровому учету и информацию по возможности перепланировки жилых и нежилых помещений.

Ранее сообщалось, что в центрах госуслуг появились две новых услуги Пенсионного фонда России (ПФР). Речь идет о данных трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счете, и справке об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

Услуги предоставляются в день обращения по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в столице. Для оформления требуется паспорт. Государственная пошлина не предусмотрена. Услуги также доступны в электронном виде.

Центры госуслуг принимают горожан ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

