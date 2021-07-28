Московские компании пригласили стать партнерами акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Компаниям Москвы предлагают присоединиться к акции "День без турникетов", чтобы повысить интерес к своему бренду и привлечь квалифицированные кадры. Информация об этом появилась на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На сайте акции компании, в числе которых организации малого и среднего бизнеса, могут разместить информацию о предстоящих экскурсиях на производстве.
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что в планах на 2021 год – увеличение доли малого и среднего предпринимательства, в том числе высокотехнологичных, инновационных компаний. Также ожидается, что более открытыми станут предприятия сферы услуг, пищевые производства, креативные и образовательные направления.
"За время существования проекта партнерами акции уже стали 260 компаний. При этом число москвичей и гостей города, посетивших более чем две тысячи экскурсий и других мероприятий, на сегодняшний день превышает 120 тысяч человек", – сообщил Фурсин.
Присоединиться к проекту могут организации, производственные площадки или офлайн-офисы которые расположены в Москве. Они должны быть готовы продемонстрировать, как создается продукт или оказывается услуга.
Чтобы зарегистрироваться в качестве партнера необходимо заполнить форму на сайте акции или на портале Московского инновационного кластера. Заявки рассматриваются в срок не более двух рабочих дней. После этого с представителями компании связываются эксперты.
Интерес горожан и туристов к конкретным отраслям или профессиям постоянно растет, поэтому на сайте акции появилась возможность анонсировать экскурсии исключительно для целевой аудитории каждой площадки.
Следующая акция "День без турникетов" запланирована к проведению с 23 по 25 сентября. Подать заявку для участия нужно до 6 сентября. Предполагается, что приглашать к себе посетителей компании-участники будут раз в три месяца.
В конце лета возможности проекта расширятся. Площадки станут доступны для посетителей не только в дни мероприятий, но и в другие даты с одобрения партнеров.
Ранее проект "Открой#Моспром" подготовил онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы.
Так, комбинат "Черемушки" подготовил виртуальную экскурсию по своему цеху, во время которой пользователям расскажут о процессе выпекания батонов, ватрушек и хлеба.
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