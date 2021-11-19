Минтруд предложил изменить правила назначения пособий на детей

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В России в 2022 году могут измениться критерии оценки нуждаемости граждан при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Данные изменения в законодательство подготовил Минтруд, сообщает газета "Известия".

Согласно инициативе, если среди имущества семьи, которая претендует на меры социальной поддержки, есть автомобили или мотоциклы, а также жилая недвижимость, находящиеся в розыске или под арестом, их не будут учитывать при анализе нуждаемости. Также это касается имущества, купленного за счет целевых субсидий.

Также со следующего года предлагается не учитывать государственную помощь на имущество при расчете доходов. Исключат при этом и налоговые вычеты, а также гранты на предпринимательство.

Согласно документу, предлагается освободить беременных женщин от действия правила "нулевого" дохода, если срок беременности составляет шесть и более месяцев.

Документ планируют подписать до конца текущего года, говорится в материале.

Ранее Владимир Путин поручил в 2022 году повысить прожиточный минимум на одну тысячу рублей. Таким образом, он составит 12 654 рубля.

Президент напомнил, что в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорившейся инфляции.

Также российский лидер поручил увеличить минимальный размер оплаты труда в 2022 году на 8,6%, до 13 890 рублей в месяц.

