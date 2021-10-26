Володин призвал изучить лазейки закона, позволяющие не повышать зарплату выше МРОТ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить существующие лазейки в законе, благодаря которым руководители некоторых предприятий сознательно не повышают зарплату выше минимального размера оплаты труда. Он также не исключил, что для таких руководителей введут уголовное наказание. Об этом сообщает ТАСС.
"Большое количество работодателей, имея возможность повысить МРОТ, начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы. Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей", – сказал Володин.
Он предложил обязать тех работодателей, которые выплачивают зарплаты на уровне МРОТ, объяснить, почему они не повышаются.
"Надо изучить, почему у нас с вами на предприятиях, где и высокая рентабельность, и доходность, зарплату людям выплачивают на этом уровне. Потому что это лазейки для бессовестных работодателей", – отметил спикер.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей в месяц. Документ внесло правительство.
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