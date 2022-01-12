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Экономика

19:40

Маткапитал в России проиндексируют на 8,4% с 1 февраля

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 февраля в России проиндексируют материнский капитал и ряд других пособий на 8,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Индексация коснется пособий, социальных выплат и компенсаций, которые не связаны с размером прожиточного минимума.

"Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию, и другие меры социальной поддержки", – говорится в сообщении.

С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго ребенка – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. В противном случае семье доплатят 168 600 рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон об индексации средств материнского капитала в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией. Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

Отцам с 2022 года начнут выдавать маткапитал

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