В Госдуме оценили предложение использовать маткапитал на дорогое лечение ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец разрешить использовать маткапитал для дорогостоящего лечения и реабилитации ребенка, сообщает RT.
По ее мнению, это правильная идея.
"Это идея матерей, отцов, которые обращаются к государству с такой просьбой о помощи", – отметила Бессараб.
Она добавила, что бывают случаи, когда сами родители настаивают на платном лечении, в том числе из-за очередей на оказание медуслуг. Депутат напомнила, что можно расходовать маткапитал на покупку жилья, на строительство, реабилитацию ребенка-инвалида, обучение одного из детей, пенсию для мамы и помощь семье.
Как считает парламентарий, лечение – это не менее значимая цель. Она добавила, что важно установить порядок оказания платной помощи и определить болезни, которые включат в перечень.
Ранее Ирина Волынец выступила с предложением разрешить использование средств маткапитала на не входящее в ОМС дорогостоящее лечение и реабилитационные процедуры. Письмо с соответствующей инициативой Волынец направила главе Минтруда Антону Котякову и главе Минздрава Михаилу Мурашко.
По ее словам, необходимость расширения сферы применения материнского капитала следует из анализа обращений, поступающих в аппарат омбудсмена. Волынец отметила, что ситуации, когда семья сталкивается с поставленным ребенку тяжелым диагнозом после несчастного случая или ДТП, является достаточно распространенной. В таких случаях до момента установления инвалидности от родителей требуются значительные финансовые затраты.
Для обеспечения поддержки семей, столкнувшихся с такой ситуацией, Волынец предлагает наделить одного из членов семьи правом на использование средств маткапитала на лечение.
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