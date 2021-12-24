Многодетные семьи смогут подавать заявление на выплату по ипотеке через портал госуслуг

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С января 2022 года заявление на выплату для погашения ипотеки многодетные семьи смогут подать через портал госуслуг. Соответствующее постановление, подготовленное министерством финансов РФ, подписало правительство, говорится в сообщении Минфина РФ.

"С января 2022 года многодетные семьи смогут подавать заявление на получение выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки через единый портал государственных и муниципальных услуг", – говорится в сообщении.

Многодетные семьи смогут получать государственную поддержку на погашение ипотеки в упрощенном порядке. Выплаты можно будет получить в более короткие сроки. Подать необходимые документы в АО "ДОМ.РФ" пользователи портала смогут через личный кабинет.

Ранее риелторы предложили кабмину разрешить использовать маткапитал на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Такую инициативу в правительство и Минстрой направила федеральная сеть "Этажи" для развития сегмента индивидуального жилищного строительства.