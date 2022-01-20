Назван размер дохода для покупки в ипотеку однокомнатной квартиры в Москве

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Для комфортной покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку нужно зарабатывать не менее 104 тысяч рублей в месяц, рассказал старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.
"При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве на первичном рынке сейчас составляет 10,5 миллиона рублей, на вторичном – 10,4 миллиона рублей. Об этом, в свою очередь, рассказала главный эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина.
По ее словам, если у потенциальной семьи из двух работающих человек нет средств на первоначальный взнос в 20%, то для его накопления потребуется ежемесячный доход в 180 тысяч рублей. Таким образом, по подсчетам Кирюхиной, необходимую для первоначального взноса сумму можно будет скопить за 20 месяцев.
Ранее сообщалось, что за два года в столичном регионе цены на квартиры в новостройках выросли на 80%. Так, в начале января средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла примерно 244 тысячи рублей. Это почти на 28% больше, чем годом ранее, и на 80% больше показатель двухгодичной давности.
По данным аналитиков, темпы подорожания нового жилья кратно увеличиваются вот уже несколько лет: например, в 2018 году цена квадратного метра выросла на 2,6%, в 2019 году – на 12,4%, а в 2020-м – на 25,2%.
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