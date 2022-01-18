Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России могут появиться деревянные многоэтажки. Интерес к строительству таких домов возник после появления нового материала из дерева – CLT-панелей (Cross-Laminated Timber). Об этом сообщает "Российская газета".

По словам старшего специалиста научно-технического направления Ассоциации деревянного домостроения Владимира Стоянова, Россия отстает от других стран в сфере строительства зданий из дерева. Он отметил, что в Австрии, Германии, Великобритании, Франции, Канаде, Австралии и скандинавских странах есть четырех- и пятиэтажные дома из дерева.

"Древесина – возобновляемый строительный материал, при производстве деревянных конструкций вредных выбросов в атмосферу в десятки раз меньше, чем при применении железобетона или стали. Допускается использование древесины не самых высоких сортов", – отметил Стоянов.

Председатель Ассоциации деревянного домостроения Дмитрий Руденко рассказал, что здания из панелей быстро строятся, имеют высокую сейсмостойкость и меньшую нагрузку на фундамент. По его словам, такие здания могут простоять не менее 50 лет.

"У нас разрешается строить многоэтажные деревянные здания, однако из противопожарных соображений дерево должно быть закрыто и со стороны фасада, и во внутренних помещениях огнезащитными материалами. Но если дерева вообще не видно – пропадает смысл деревянного строительства", – говорится в сообщении.

Стоянов подчеркнул, что многие опасаются деревянных домов из-за риска пожаров. Однако специалист подчеркнул, что деревянная конструкция не вспыхнет от искры. Кроме того, во время пожара древесина лишь обугливается, но сохраняет внутреннюю целостность и продолжает нести нагрузку.

"Здание не обрушится довольно долго, что позволит эвакуировать людей. Металл же с ростом температуры начинает стремительно терять прочность, что приводит к обрушению", – пояснил Стоянов.

Снизить опасность помогут автоматические системы пожаротушения или сооружение отдельных отсеков из бетона, где люди смогут укрыться, добавил он.

В настоящее время компания согласовывает условия строительства двух четырехэтажных домов из дерева в Вологодской области. Дома могут возвести до конца года.

Руденко рассказал, что в ближайшее время ожидается обновление свода правил, где в перечень материалов для строительство многоэтажных зданий включат CLT-панели. По его словам, после необходимо провести различные испытания материала.

Руденко подчеркнул, что интерес к деревянному многоэтажному строительству проявляют в Мурманской и Иркутской областях, Красноярском крае и на Сахалине. Для массового строительства таких домов необходимо расширять производство CLT-панелей, так как в настоящее время их не производят в таком количестве нигде.

В Минстрое отметили, что в настоящее время проводятся совещания по вопросу изменений правил пожарной безопасности. Специалисты изучают зарубежные требования и рассматривают возможность их гармонизации с РФ.

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