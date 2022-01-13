Для облицовки дома по реновации в Фили-Давыдкове используют плитку трех оттенков

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Плитку трех оттенков используют для облицовки дома по программе реновации в районе Фили-Давыдково. Проект был одобрен Москомархитектурой.

Здание возведут на улице Кастанаевской. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что дом будет плавно изгибаться, повторяя поворот дороги на площади Ромена Роллана.

"Фасады облицуют бетонной плиткой, а также керамогранитными плитами. Выбраны три цвета – красный, бежевый и серый. В результате получился лаконичный, тактильный и современный образ с приятной и не кричащей цветовой гаммой", – добавил Кузнецов.

Дом будет состоять из двух секций 11–14 этажей. Общая площадь здания составит 11 400 квадратных метров.

На первом этаже оборудуют входные группы и общественные помещения. Кроме того, в здании предусмотрен подземный паркинг.

На территории будет организована временная парковка автомобилей, площадки для игр и отдыха, а также места для занятий спортом. Свободные зоны планируют озеленить с помощью газона, деревьев и кустарников.

Входы в дом оборудуют для удобства маломобильных граждан.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что по итогам 2021 года план по расселению участников программы реновации перевыполнен. По его словам, темпы расселения по программе реновации бьют все предыдущие рекорды. Благодаря приближению сроков ввода ряда домов в 2021 году началось расселение около 36 тысяч жителей при изначальном плане 30 тысяч жителей.

