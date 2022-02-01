Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Южном Тушине

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дом, построенный в рамках программы реновации, ввели в эксплуатацию в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы. Об этом рассказал глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По адресу Светлогорский проезд, владение 7/1/1, ввели в эксплуатацию жилой дом на 120 квартир для переселения по программе реновации", – сказал он.

В новом односекционном жилой доме имеются подземный паркинг и современные лифты, он оборудован вентилируемыми фасадами с декоративными корзинами под кондиционеры, облицован искусственным камнем.

Первые этажи здания рассчитаны под кафе, магазины, детские учреждения и другие нежилые пространства. Также в доме имеются вестибюль жилой части здания, помещения дежурного, лифтовой холл, подсобные и технические комнаты. Во дворе предусмотрены зоны для спортивной и двух детских площадок, а также зоны отдыха.

Ранее жилой дом, построенный по программе реновации в Очаково-Матвеевском, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Новостройка располагается на Большой Очаковской улице. Общая площадь здания переменной этажности составляет 11,9 тысячи квадратных метров.