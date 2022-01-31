Дом по программе реновации построили на Большой Очаковской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жилой дом, построенный в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Новостройка располагается на Большой Очаковской улице. Общая площадь здания переменной этажности составляет 11,9 тысячи квадратных метров.
Как заявил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, на объекте произвели 21 инспекционную проверку. Кроме того, к работе над домом привлекались специалисты Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС").
На первом этаже здания разместят объекты инфраструктуры, центр информирования населения и технические помещения, предназначенные для обслуживания дома. Внутри установят системы оповещения и управления эвакуацией при ЧС.
На подземном этаже для жителей откроют стоянку на 45 машин. Рядом со строением благоустроена территория – во дворе размещены детская площадка и гостевая автостоянка.
Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал о том, как реализуется программа реновации в ВАО. На стадии строительства и проектирования находятся 76 домов.
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