182 дома введены в эксплуатацию с начала реализации программы реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала реализации программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 182 дома общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что под заселение уже передали 151 новостройку.

В настоящее время в работе находится свыше 6 миллионов квадратных метров жилья. Ведется строительство домов на 2,6 миллиона квадратных метров. При этом еще 205 объектов площадью 3,7 миллиона квадратных метров проектируются.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, всего по программе реновации расселено 160 старых зданий. Собственниками нового жилья стали почти 50 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что жилой дом, построенный в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Новостройка располагается на Большой Очаковской улице. Общая площадь здания переменной этажности составляет 11,9 тысячи квадратных метров.