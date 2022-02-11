Дом по реновации в Можайском районе планируют ввести в эксплуатацию до конца года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Фонд реновации

В Можайском районе новостройку по программе реновации планируют ввести в эксплуатации до конца года. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

Руководитель ведомства Рафик Загрутдинов рассказал, что в доме будет 134 квартиры. В настоящее время идет строительство надземной части здания.

Дом будет состоять из трех секций переменной этажности. Фасады облицуют керамогранитом, а внешние стены жилых этажей украсят плиткой белого цвета с акцентами бежевого, коричневого, светло- и темно-серого цветов.

Первый нежилой этаж здания оформят витражным остеклением. Там разместят объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Кроме того, там могут открыть магазины, кафе, салоны красоты и другие заведения. В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа и кладовую.

В здании установят грузопассажирские лифты, систему охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Во дворе дома оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что на Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе по программе реновации построят еще один дом. Новостройку облицуют кирпичом кофейных оттенков. Проект здания уже согласован Москомархитектурой.

