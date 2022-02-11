На Дмитровском шоссе по программе реновации построят жилой комплекс с подземным паркингом

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На Дмитровском шоссе в Тимирязевском районе по программе реновации построят еще один дом. Новостройку облицуют кирпичом кофейных оттенков. Проект здания уже согласован Москомархитектурой. Об этом со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кузнецов рассказал, что визуально комплекс разделен на блоки разных цветов. Все фасады облицуют рельефной плиткой под кирпич, которую уложат под углом. Предусматривает проект новостройки и корзины для кондиционеров, встроенные в общую композицию здания.
"В целом дом станет хорошим дополнением для формируемой в этом районе городской среды", – убежден главный архитектор Москвы.
Новостройку возведут по адресу Дмитровское шоссе, квартал 95. Ближайший адресный ориентир – Дмитровское шоссе, дом 53, корпус 1.
Площадь здания составит порядка 16 тысяч квадратных метров. На первом этаже будут располагаться помещения общественного назначения. Часть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. Кроме того, в доме планируют организовать подземный паркинг.
Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Там обустроят детские площадки, зону отдыха, и места для парковки автомобилей.
Ранее сообщалось, что в Москве на месте снесенных зданий по программе реновации возводят 20 жилых корпусов. Новостройки появятся в семи административных округах столицы. Их общая площадь составит 303,3 тысячи квадратных метров.
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