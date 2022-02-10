В Москве на месте снесенных домов по программе реновации строят 20 жилых корпусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве на месте снесенных зданий по программе реновации возводят 20 жилых корпусов. Об этом со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам Левкина, новостройки появятся в семи административных округах столицы. Их общая площадь составит 303,3 тысячи квадратных метров.
Он напомнил, что в общей сложности по программе реновации подобрали 534 стартовые площадки. Из них 153 располагаются на месте снесенных домов.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что на данный момент в столице по программе реновации строят и проектируют 364 дома. При этом 184 дома уже введены в эксплуатацию.
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