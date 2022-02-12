Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Северном Измайлове по программе реновации построят четыре жилых корпуса. Они будут располагаться на 11-й Парковой улице (участок 57). Соответствующее разрешение уже выдано Мосгосстройнадзором. Об этом со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Войстратенко сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что разрешение действует до 10 марта 2024 года, а приступить к работам застройщик может уже сейчас.
"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок корпусов в районе Северное Измайлово", – подчеркнул Войстратенко.
Он добавил, что к проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Дополнительно комитет установит контроль и за соблюдением строителями противоэпидемических требований.
Согласно проекту в Северном Измайлове возведут дом из четырех жилых корпусов переменной этажности. Их общая площадь составит 83,7 тысячи квадратных метров.
В общей сложности в новых корпусах будет 841 квартира, при этом 10 из них (шесть двухкомнатных и две трехкомнатные) адаптируют для маломобильных граждан. Отделка во всех квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.
Уточняется, что первые этажи первого и четвертого корпусов, а также вторые этажи второго и третьего корпусов отведут под офисы и административные помещения.
Для автомобилистов организуют подземную одноуровневую парковку на 214 машино-мест. Еще 17 машино-мест обустроят на плоскостной наземной парковке.
Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации в Можайском районе планируют ввести в эксплуатацию до конца года. В настоящее время идет строительство надземной части здания. Дом будет состоять из трех секций переменной этажности. Фасады облицуют керамогранитом, а внешние стены жилых этажей украсят плиткой белого цвета с акцентами бежевого, коричневого, светло- и темно-серого цветов.
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