Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном Измайлове по программе реновации построят четыре жилых корпуса. Они будут располагаться на 11-й Парковой улице (участок 57). Соответствующее разрешение уже выдано Мосгосстройнадзором. Об этом со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Войстратенко сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что разрешение действует до 10 марта 2024 года, а приступить к работам застройщик может уже сейчас.

"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок корпусов в районе Северное Измайлово", – подчеркнул Войстратенко.

Он добавил, что к проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Дополнительно комитет установит контроль и за соблюдением строителями противоэпидемических требований.

Согласно проекту в Северном Измайлове возведут дом из четырех жилых корпусов переменной этажности. Их общая площадь составит 83,7 тысячи квадратных метров.

В общей сложности в новых корпусах будет 841 квартира, при этом 10 из них (шесть двухкомнатных и две трехкомнатные) адаптируют для маломобильных граждан. Отделка во всех квартирах будет соответствовать стандартам программы реновации.

Уточняется, что первые этажи первого и четвертого корпусов, а также вторые этажи второго и третьего корпусов отведут под офисы и административные помещения.

Для автомобилистов организуют подземную одноуровневую парковку на 214 машино-мест. Еще 17 машино-мест обустроят на плоскостной наземной парковке.

Ранее сообщалось, что новостройку по программе реновации в Можайском районе планируют ввести в эксплуатацию до конца года. В настоящее время идет строительство надземной части здания. Дом будет состоять из трех секций переменной этажности. Фасады облицуют керамогранитом, а внешние стены жилых этажей украсят плиткой белого цвета с акцентами бежевого, коричневого, светло- и темно-серого цветов.