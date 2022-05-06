Движение на Софийской набережной в Москве ограничат 7 и 9 мая

14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение на Софийской набережной в районе Большого Москворецкого моста будет ограничено 7 и 9 мая из-за проведения телевизионной трансляции.
"Первый этап ограничений продлится 7 мая с 07:00 до 19:00, второй – 9 мая с 06:00 до 22:30", – сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Движение на данном участке временно будет организовано по одной полосе.
В эти же дни станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход, а станция "Библиотека имени Ленина" – на пересадку из-за репетиции парада Победы, торжественных мероприятий и акции "Бессмертный полк".
Также по требованию полиции возможны ограничения на вход и выход на прилегающих станциях метро. Ограничения начнут действовать в 05:30 и сохранятся до окончания мероприятий.
Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая
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