Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях, сообщается на сайте ведомства.
До конца суток в Москве местами ожидается кратковременный дождь, а также порывы ветра 13–18 метров в секунду.
В связи с ухудшением погоды ведомство рекомендует снизить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от автомобилей впереди, избегать обгонов и перестроений.
Кроме того, следует парковать транспортные средства вдали от деревьев и не укрываться под ними, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции при нахождении на улице, а также не оставлять детей без присмотра.
Ранее москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и по возможности использовать городской транспорт из-за ухудшения погоды.
По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается дождь и сильный ветер. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, по возможности не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.
Переменчивая погода установилась в Москве
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