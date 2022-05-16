Москвичей призвали отказаться от поездок на личных авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях и по возможности использовать городской вид транспорта из-за ухудшения погоды. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

По прогнозам синоптиков, в Москве ожидается дождь и сильный ветер. Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными на дороге, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, по возможности не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Также отмечается, что, по данным ЦОДД, загруженность дорог сейчас составляет 5 баллов, в пиковое время ожидается 7–8 баллов.

Движение затруднено на ТТК, на обеих сторонах Савеловской эстакады, на внутренней стороне 14-го километра МКАД, на Ленинградском шоссе в сторону центра.

Вечером движение будет местами затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, а также в местах проведения строительных работ, которые ограничивают движение.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника, 16 мая. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что на новой рабочей неделе природа отбросит климат Москвы на три недели назад. В конце семидневки в столице ожидаются заморозки до -2 градусов.

Теплая погода, по предварительным расчетам, придет в Москву в середине третьей декады мая. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.