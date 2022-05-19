Орешкин заявил о планах провести заседание Госсовета по вопросу индексации соцвыплат

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Владимир Путин планирует провести Государственный совет РФ по социальной политике, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Новые горизонты".

По его словам, мероприятие пройдет на будущей неделе. На нем должны быть приняты решения по индексации социальных выплат.

Ранее Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам. На встрече мэр Москвы сообщил о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Власти города также приняли решение о продлении на один год срока уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года. Общая сумма таких выплат составляет 1,6 триллиона рублей. За счет этого, отметил Сергей Собянин, бизнес сможет адаптироваться к ситуации с санкционным давлением.