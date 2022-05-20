Киберагрессия против России провалилась – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что киберагрессия против России, как и санкционный натиск, провалились.

"В целом мы были готовы к этой атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы", – отметил глава государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве. Он объяснил, что России регулярно приходится принимать меры по защите от подобных атак.

В свою очередь, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тысяч человек. По его словам, с момента начала спецоперации Сбербанк находится под непрерывными атаками.

