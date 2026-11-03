Новый пассажирский поезд Москва – Казань выйдет на маршрут с 28 ноября

Фото: телеграм-канал "Про ГЖД"

Новый пассажирский поезд № 99/100 сообщением Казань – Москва начнет курсировать с 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

Состав будет отправляться через день. Из Казани поезд будет выезжать в 23:35 и прибывать на Ярославский вокзал на следующие сутки в 16:00. Отправление из столицы запланировано на 21:05, прибытие в Казань – на следующие сутки в 14:20.

В пути предусмотрены остановки, в том числе на станциях Нижний Новгород – Стригино и Владимир. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и индивидуальными розетками.

Кроме того, в штабном вагоне оборудовано место для маломобильного пассажира и его сопровождающего.

Ранее сообщалось, что поезд Деда Мороза стартует из Великого Устюга 8 ноября и завершит маршрут там же 9 января. Протяженность маршрута в сезоне-2026/2027 составит порядка 24 тысяч километров. Этот сезон станет для проекта шестым. Всего поезд посетит 65 городов в 36 регионах России.