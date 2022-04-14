В МИД сообщили, что хакеры наращивают число атак на Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что зарубежные хакеры наращивают количество кибератак на Россию.

"Хакерский интернационал наращивает количество компьютерных атак на Россию. Разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома", – приводит слова исполняющего обязанности директора департамента МИД РФ Андрея Крутских РИА Новости.

По информации внешнеполитического ведомства, преимущественно виртуальные нападения производятся из Северной Америки, стран – членов Евросоюза и Украины. Крутских также указал на массовые утечки персональной и конфиденциальной информации.

"За злоумышленниками зачастую стоят западные интернет-гиганты, стремящиеся сохранить технологическое доминирование и, по сути, колониальные правила в международной цифровой среде", – отметил специалист.

Представитель МИД РФ добавил, что наиболее резонансные инциденты затрагивали производителей энергоресурсов и сельхозпродукции, транспортные компании, органы исполнительной и судебной власти. В качестве примера он также привел атаку на госкорпорацию "Роскосмос".

В целом, по словам Андрея Крутских, иностранные хакеры нападают на объекты критической инфраструктуры России, финансовые и государственные учреждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве. Он объяснил, что России регулярно приходится принимать меры по защите от подобных атак.