В МИД сообщили, что хакеры наращивают число атак на Россию

15:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что зарубежные хакеры наращивают количество кибератак на Россию.
"Хакерский интернационал наращивает количество компьютерных атак на Россию. Разношерстные кибергруппировки используют для нападений информационно-коммуникационные устройства граждан западных стран, зачастую без их ведома", – приводит слова исполняющего обязанности директора департамента МИД РФ Андрея Крутских РИА Новости.
По информации внешнеполитического ведомства, преимущественно виртуальные нападения производятся из Северной Америки, стран – членов Евросоюза и Украины. Крутских также указал на массовые утечки персональной и конфиденциальной информации.
"За злоумышленниками зачастую стоят западные интернет-гиганты, стремящиеся сохранить технологическое доминирование и, по сути, колониальные правила в международной цифровой среде", – отметил специалист.
Представитель МИД РФ добавил, что наиболее резонансные инциденты затрагивали производителей энергоресурсов и сельхозпродукции, транспортные компании, органы исполнительной и судебной власти. В качестве примера он также привел атаку на госкорпорацию "Роскосмос".
В целом, по словам Андрея Крутских, иностранные хакеры нападают на объекты критической инфраструктуры России, финансовые и государственные учреждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что США ведут вредоносную деятельность в киберпространстве. Он объяснил, что России регулярно приходится принимать меры по защите от подобных атак.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: