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03 ноября, 13:33

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Психолог Наумова предупредила об угрозе депрессивного расстройства из-за косплея

Эксперт рассказала, как увлечение косплеем может влиять на психику

Фото: Москва 24/Анна Селина

Увлечение косплеем помогает создать план работы над собой и повышает уровень стрессоустойчивости, однако в некоторых случаях может быть опасным для психики. Об этом Москве 24 рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

3 ноября отмечается Всемирный день косплея. По мнению эксперта, в целом данное хобби очень полезное: как только человек переодевается в костюм персонажа, он в какой-то степени перевоплощается и может позволить себе поиграть, словно актер на сцене. При этом включается воображение, ощущается большее раскрепощение и все, что бывает страшно сделать в обычной жизни, дается намного проще.

В такие моменты очень полезно фиксировать, что именно мы разрешаем себе делать в костюме, на что не решились бы без него. Это позволяет лучше разобраться в своих желаниях, комплексах и построить своеобразный план работы над собой: какие качества стоит развивать.
Наталья Наумова
психолог, нейропсихолог

Еще одна важная сторона хобби заключается в том, что косплееры нередко сами делают для себя костюмы: разрабатывают дизайн, кроят, шьют и так далее. Само по себе это успокаивает нервную систему, а кроме того, становится своеобразным достижением, творческой реализацией.

"Человек получает возможность быть замеченным, показать окружающим свое мастерство, ощутить свою ценность", – пояснила Наумова.

Помимо этого, косплей дает почувствовать принадлежность к какой-то культуре, заряжает командным духом и социализирует, ведь на фоне увлечения люди встречаются, устраивают фестивали. Все это создает эмоциональный подъем и повышает уровень стрессоустойчивости, отметила психолог.

Однако такое хобби может стать и опасным для психики. Например, в случае, когда роль полностью захватывает человека, он начинает понимать, что только в ней способен быть счастливым, а его настоящая жизнь никчемна. Все это может вылиться в депрессивное расстройство.
Наталья Наумова
психолог, нейропсихолог

Однако нельзя сказать, что именно костюм провоцирует развитие такого состояния. На самом деле это значит, что предпосылки уже были, а хобби лишь подсветило имеющиеся проблемы, с которыми лучше обратиться к специалисту, заключила Наумова.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что хобби является не просто способом развлечь мозг, а базовым механизмом саморегуляции психики. Когда человек выбирает деятельность по душе, активируются центры дофаминного подкрепления, отвечающие за мотивацию и ощущение смысла. Это создает позитивное мышление и чувство контроля над ситуацией.

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