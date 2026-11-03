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03 ноября, 13:09

Город

В Москве испытали биосорбционные модули для борьбы с синезелеными водорослями

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В пяти затонах Москвы-реки установили 45 плавающих биосорбционных модулей, которые замедляют размножение синезеленых водорослей. Об этом сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Конструкции, напоминающие цветочные клумбы, используют природные сорбенты и водные растения. Они поглощают соединения азота и фосфора, которыми питаются водоросли, и тем самым ограничивают их рост.

По словам первого заместителя руководителя департамента Евгении Семутниковой, при температуре воздуха от 20 градусов синезеленые водоросли начинают активно размножаться. При этом химические методы борьбы с ними могут навредить экосистеме, а механические способы не позволяют справиться с быстрым ростом.

В ходе эксперимента модули замедлили размножение водорослей в 2–7 раз. Результат зависел от погодных условий, скорости течения и концентрации антропогенных примесей в воде.

Эффективность технологии проверяли с помощью погружных датчиков и анализа маркерных веществ, указывающих на подавление роста водорослей. Модули подходят как для стоячих водоемов, так и для участков с течением. В дальнейшем технологию планируют внедрить в повседневную работу городских служб по содержанию водных объектов.

Ранее комплексное обследование 11 особо охраняемых природных территорий Москвы общей площадью 13 тысяч гектаров показало, что столичные экосистемы сохраняют уникальное биоразнообразие. Ученые нашли редкие виды, часть которых долгое время считалась исчезнувшей.

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