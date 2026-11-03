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03 ноября, 13:09

Политика

Песков призвал не желающих воевать за киевский режим сдаваться в плен

Фото: kremlin.ru

Те, кто не хочет воевать за киевский режим, могут сдаваться в плен российским военным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию на Украине и есть ли у России возможность помогать насильно мобилизованным.

Представитель Кремля подчеркнул, что такая возможность остается открытой для всех, кто не желает участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

"Об этом мы говорим уже на протяжении достаточно длительного времени", – отметил Песков на брифинге.

Вопрос прозвучал на фоне ранее обнародованной информации о том, что в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области вооруженные люди насильно удерживали около 40 человек. У здания начались столкновения: местные жители пытались выбить ворота, а против собравшихся применили слезоточивый газ.

Позже в Нацгвардии Украины признали, что в подвале под Киевом удерживали военных. Их задержали после самовольного оставления части.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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