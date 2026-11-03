Россиянин Аристархов стал чемпионом мира в стрельбе из пистолета с 50 метров

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Россиянин Антон Аристархов стал чемпионом мира по пулевой и стендовой стрельбе в Дохе. Об этом сообщает Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF).

Спортсмен одержал победу в дисциплине "стрельба из малокалиберного пистолета с 50 метров", набрав 561 очко. Второе место занял представитель Индии Равиндер Сингх с результатом 559 очков, а третьим стал румын Лука Йолдеа (558).

Турнир проводится в столице Катара с 1 по 14 ноября. ISSF допускает российских и белорусских спортсменов к международным стартам в индивидуальном нейтральном статусе.

Ранее российский дзюдоист Инал Тасоев стал чемпионом мира на соревнованиях в Баку. Он выступал в весовой категории более 100 килограммов. Спортсмен досрочно одолел азербайджанца Ушанги Кокаури.

