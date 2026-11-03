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03 ноября, 13:06

Экономика

В ЦБ заявили, что достижение целевой инфляции не означает резкого падения ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Инфляция приблизится к целевому показателю в 4% в течение первого полугодия 2027 года. В этот период ключевая ставка будет постепенно снижаться, однако достижение целевого значения инфляции не означает, что ставка должна резко упасть, заявил замначальника Дальневосточного главного управления Центробанка России Денис Давыдов.

"Здесь важно, чтобы речь шла об устойчивом достижении цели по инфляции в среднесрочном периоде. Для этого необходимо, помимо того, чтобы сама инфляция пришла к 4% в год – к целевому уровню, – чтобы и инфляционные ожидания населения и бизнеса тоже были сообразны этому уровню инфляции", – цитирует Давыдова ТАСС.

Он уточнил, что из-за повышенных инфляционных ожиданий в России потребуется более длительный период умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, чем ожидалось ранее. При этом базовый прогноз регулятора предполагает постепенное снижение ключевой ставки: в 2028 году Центробанк ожидает ее на уровне около 9–10%, а в 2029 году среднее значение ставки будет находиться в интервале от 7,5 до 8,5%.

Как отметил представитель регулятора, это оценка нейтрального уровня ключевой ставки. Таким образом, в 2029 году экономика страны во всех своих параметрах должна вернуться к равномерным, планомерным целевым показателям развития.

Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Сбербанк не исключил, что на декабрьском заседании регулятор оставит ставку без изменений. Зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов также допустил снижение на 25 базисных пунктов.

"Деньги 24": на заседании ЦБ заявили о сохранении высокой ключевой ставки в 2027 году

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