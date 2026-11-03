В Шереметьево изменили схему вылета самолетов из-за жалоб жителей Сходни

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Генпрокуратура РФ добилась корректировки маршрута воздушных судов из аэропорта Шереметьево после обращений жителей подмосковного микрорайона Сходня о повышенном уровне шума от самолетов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Обращения граждан находились на контроле генерального прокурора Александра Гуцана. Для решения проблемы надзорное ведомство проинформировало правительство России и Минтранс.

После этого Минтранс, Росавиация и аэропорт Шереметьево разработали новую схему вылета. Она исключает пролет самолетов над центральной густонаселенной частью Сходни. Изменения вступят в силу 26 ноября 2026 года с учетом сроков обновления аэронавигационной информации.

В Генпрокуратуре добавили, что после принятых мер интенсивность полетов над микрорайоном уже снизилась. Реализация новой схемы маневрирования воздушных судов остается на контроле надзорного ведомства.

Ранее аэропорт Внуково перешел на осенне-зимнее расписание. В текущем сезоне пассажирам доступны 95 направлений, из них 44 внутренних и 51 международное. Наиболее востребованными маршрутами внутри страны стали рейсы в Санкт-Петербург и Краснодар, за рубежом – в Стамбул и Дубай.

