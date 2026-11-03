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03 ноября, 12:52

Шоу-бизнес

Рудковская прокомментировала повторный перенос концерта Шакиры у пирамид Гизы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Повторный перенос концерта Шакиры у пирамид Гизы расстроил поклонников. Об этом продюсер Яна Рудковская написала в личном телеграм-канале.

По ее словам, певица уже во второй раз изменила дату выступления. Теперь шоу запланировано на 2 апреля 2027 года, а причиной переноса стали обстоятельства в регионе.

"Для фанатов это боль, особенно для тех, кто уже купил билеты и забронировал отели", – отметила Рудковская.

Также продюсер высказалась о музыкальной программе закрытия сезона "Формулы-1" в Абу-Даби, где 4 декабря выступит Дженнифер Лопес. Концерт пройдет в рамках серии Yasalam After-Race Concerts.

Рудковская сравнила предстоящее мероприятие с Гран-при в Баку, который недавно посетила. Там выступили Кэти Перри и Наоми Кэмпбелл с диджей-сетом. Однако музыкальный уик-энд в Абу-Даби продюсер считает более масштабным.

Ранее сообщалось, что в одном из столичных баров отменили выступление российской певицы Ларисы Долиной. Позднее стало известно, что зрители не могут купить билеты на мероприятие, которое должно было пройти 11 ноября в Коломне. Кроме того, концерты Долиной в Обнинске и Брянске также пропали из онлайн-сервисов продажи билетов.

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