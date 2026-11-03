Межрелигиозный совет России выступил против регистрации товарного знака "Иисус"

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Межрелигиозный совет России направил в Роспатент около 120 заключений с рекомендациями отказать в регистрации обозначений, содержащих религиозные понятия и символы. Об этом сообщила руководитель правового управления Русской православной церкви игумения Ксения (Чернега. – Прим. ред.) на расширенном заседании совета в ИНИОН РАН.

Совет считает, что подобные обозначения не должны использоваться в качестве товарных знаков. Среди заявок, регистрацию которых удалось предотвратить, игумения назвала "Иисус", "Архангел спецназа", "Великий пост", "Спаси и сохрани", "Успение", "Светлая седмица" и "Мироносицы".

Кроме того, рекомендации об отказе получили проекты промышленных образцов, в частности, ожерелья с подвесками в форме креста и свечи аналогичного дизайна.

Межрелигиозный совет России объединяет представителей православной, мусульманской, иудейской и буддистской общин. Организацию создали 23 декабря 1998 года на совместном заседании руководителей этих религиозных объединений.

Ранее стало известно, что компания IKEA продлила в России регистрацию товарного знака IKEA Family до сентября 2036 года. Заявку правообладателя "Интер Икеа Системс Б.В." одобрил Роспатент. Под этим обозначением разрешено продавать мебель, товары для дома, посуду, одежду, обувь и парфюмерию.

