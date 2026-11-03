Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 13:00

Экономика

Межрелигиозный совет России выступил против регистрации товарного знака "Иисус"

Фото: depositphotos/heiko119

Межрелигиозный совет России направил в Роспатент около 120 заключений с рекомендациями отказать в регистрации обозначений, содержащих религиозные понятия и символы. Об этом сообщила руководитель правового управления Русской православной церкви игумения Ксения (Чернега. – Прим. ред.) на расширенном заседании совета в ИНИОН РАН.

Совет считает, что подобные обозначения не должны использоваться в качестве товарных знаков. Среди заявок, регистрацию которых удалось предотвратить, игумения назвала "Иисус", "Архангел спецназа", "Великий пост", "Спаси и сохрани", "Успение", "Светлая седмица" и "Мироносицы".

Кроме того, рекомендации об отказе получили проекты промышленных образцов, в частности, ожерелья с подвесками в форме креста и свечи аналогичного дизайна.

Межрелигиозный совет России объединяет представителей православной, мусульманской, иудейской и буддистской общин. Организацию создали 23 декабря 1998 года на совместном заседании руководителей этих религиозных объединений.

Ранее стало известно, что компания IKEA продлила в России регистрацию товарного знака IKEA Family до сентября 2036 года. Заявку правообладателя "Интер Икеа Системс Б.В." одобрил Роспатент. Под этим обозначением разрешено продавать мебель, товары для дома, посуду, одежду, обувь и парфюмерию.

Читайте также


бизнесэкономикарелигия

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика