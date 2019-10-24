Мосгорсуд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

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Мосгорсуд продлил Ангелине, Крестине и Марии Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает ТАСС.

Мера будет действовать до 28 декабря. Заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах следствия содержатся сведения о преступлениях против половой неприкосновенности сестер.

Следствие в отношении сестер Марии, Крестины и Ангелины Хачатурян завершено. В середине июня Следственный комитет предъявил девушкам обвинение в окончательной редакции. Как считают следователи, все трое сестер принимали участие в убийстве отца. За это старшим Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей, Марии, – до 10 лет.

Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери – Мария, Крестина и Ангелина – признались в убийстве. Девушки рассказали на допросе, что отец долгое время морально их истязал.