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Общество

15:41

Психолог назвал главную мужскую обязанность в отношениях

общество дети

Фото: depositphotos/VaDrobotBO

Главная мужская обязанность в отношениях – формирование безопасной среды для женщины. Об этом заявил психолог Александр Шахов, передает портал "Дни.ру".

По мнению специалиста, женщины понимают термин "безопасность" шире, чем мужчины.

"Безопасность – это когда чувствуешь себя спокойно. Именно этого и ожидают женщины – чувство защищенности, а не автоматчиков и заборов с колючей проволокой", – объяснил психолог.

Александр Шахов рассказал, что есть несколько мужских поступков, которые вредят женскому чувству защищенности. Во-первых, если партнер не держит обещания, у женщин может копиться тревога. Вследствие этого возможны претензии, скандалы и истерики.

Кроме того, мужчинам свойственно с меньшим участием относиться к женским переживаниям, которые вызваны повышением уровня гормона стресса, кортизола. Женщины склонны бояться воображаемых и не очень опасностей, и в подобных ситуациях мужчине зачастую достаточно выслушать, обнять и успокоить своих партнерш.

В ходе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения жители страны сформулировали перечень важных качеств для хорошего отца. По итогам опроса стало известно, что 30 процентов респондентов считают – мужчины должны заботиться о семье и детях, любить своих близких.

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